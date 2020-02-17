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Фелиш пропустит матч с Ливерпулем

Испания
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Игрок заболел

Фелиш пропустит матч с Ливерпулем
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Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" из-за фаринготонзиллита, сообщает Goal.com.

По информации источника, 20-летний португалец уже практически полностью восстановился от мышечного повреждения и мог попасть в заявку на игру против мерсисайдцев, но накануне встречи он заболел.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" — "Ливерпуль" состоится во вторник, 18 февраля. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Жоау Фелиш
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