Фелиш пропустит матч с Ливерпулем

Нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" из-за фаринготонзиллита, сообщает Goal.com.

По информации источника, 20-летний португалец уже практически полностью восстановился от мышечного повреждения и мог попасть в заявку на игру против мерсисайдцев, но накануне встречи он заболел.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" — "Ливерпуль" состоится во вторник, 18 февраля. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".