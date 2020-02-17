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Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Испания
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Об этом сообщил сам футболист

Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании
Новина українською

Вратарь "Порту" Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Королевской футбольной федерации Испании.

— Да, я буду участвовать в выборах президента Федерации футбола Испании, — написал у себя в Twitter Касильяс. — Я сообщил о своем решении президенту "Порту", за который выступаю. Спасибо вам всем за поддержку и любовь, которую я продолжаю получать от вас. Ваша сила меня вдохновляет.

Напомним, что выборы президента Королевской футбольной федерации Испании состоятся осенью 2020 года.

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В статье: Икер Касильяс Порту
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