Касильяс будет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании

Вратарь "Порту" Икер Касильяс объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Королевской футбольной федерации Испании.

— Да, я буду участвовать в выборах президента Федерации футбола Испании, — написал у себя в Twitter Касильяс. — Я сообщил о своем решении президенту "Порту", за который выступаю. Спасибо вам всем за поддержку и любовь, которую я продолжаю получать от вас. Ваша сила меня вдохновляет.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020

Напомним, что выборы президента Королевской футбольной федерации Испании состоятся осенью 2020 года.