Испания
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"Доволен игрой, но не результатом". Азар прокомментировал свое выступление в игре против Сельты
Вчерашняя ничья может очень дорого стоить "сливочным"
В игре против "Сельты", спустя 3 месяца восстановлений, вернулся в строй Эден Азар. Сразу после игры он дал свой комментарий.
"Я чувствовал себя очень хорошо. В первые 10 минут я немного устал, однако после я вошел в ритм игры. Я стал чувствовать себя гораздо лучше.
Мне понравилась моя игра, но не результат матча. Надеюсь, что мы улучшим свою игру в ближайшее время", - приводит слова бельгийского игрока Marca.
После вчерашней осечки, "Барселона" сократила свой отрыв от "Реала" на 1 пункт.
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