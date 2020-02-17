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"Доволен игрой, но не результатом". Азар прокомментировал свое выступление в игре против Сельты

Испания
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Вчерашняя ничья может очень дорого стоить "сливочным"

"Доволен игрой, но не результатом". Азар прокомментировал свое выступление в игре против Сельты
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В игре против "Сельты", спустя 3 месяца восстановлений, вернулся в строй Эден Азар. Сразу после игры он дал свой комментарий.

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"Я чувствовал себя очень хорошо. В первые 10 минут я немного устал, однако после я вошел в ритм игры. Я стал чувствовать себя гораздо лучше.

Мне понравилась моя игра, но не результат матча. Надеюсь, что мы улучшим свою игру в ближайшее время", - приводит слова бельгийского игрока Marca.

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После вчерашней осечки, "Барселона" сократила свой отрыв от "Реала" на 1 пункт.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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