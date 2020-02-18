Реал интересуется молодым талантом Манчестер Сити

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден попал в сферу интересов "Реала", сообщает Don Balon.

Как пишет источник, "Королевский клуб" планирует сделать "горожанам" предложение в размере 80 миллионов евро за 19-летнего англичанина. По информации издания, "Реал" видит в Фодене замену 34-летнему Луке Модричу.

В сезоне-2019/20 Фоден принял участие в 23 матчах "Манчестер Сити", на его счету 3 гола и 6 результативных передач.