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Реал интересуется молодым талантом Манчестер Сити

Испания
(1 голосов)

Фоден привлек внимание сливочных

Реал интересуется молодым талантом Манчестер Сити
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден попал в сферу интересов "Реала", сообщает Don Balon.

Как пишет источник, "Королевский клуб" планирует сделать "горожанам" предложение в размере 80 миллионов евро за 19-летнего англичанина. По информации издания, "Реал" видит в Фодене замену 34-летнему Луке Модричу.

В сезоне-2019/20 Фоден принял участие в 23 матчах "Манчестер Сити", на его счету 3 гола и 6 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Фил Фоден
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