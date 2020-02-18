Бартомеу: Мы наняли компанию для мониторинга социальных сетей

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выступил с заявлением по поводу обвинений в критике игроков команды через аккаунты в соцсетях, принадлежащие сторонней организации.

"Мы наняли компанию, занимающуюся мониторингом социальных сетей, но никого не нанимали для дискредитации кого-либо. Контракт уже расторгнут.

"Барселона" никогда не заключала с кем-либо контракт для того, чтобы дискредитировать кого-то.

Ни футболистов, ни бывших игроков, ни политиков, ни тренеров, ни президентов или бывших президентов.

Это очевидная ложь. Мы будем защищать себя столько, сколько потребуется, и преследовать тех, кто за этим стоит", – сказал Бартомеу.