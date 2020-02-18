Моуриньо: Сон Хын Мин успеет провести одну-две игры в этом сезоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что форвард Сон Хын Мин может пропустить остаток сезона из-за травмы.

"Не рассчитываю что он еще сыграет в текущем сезоне. Если он успеет провести одну-две игры, то потому, что пресс-атташе клуба очень оптимистичен, и я надеюсь, он прав. Но мое мнение – нет. Я так не считаю", – сказал португалец.

"Саймон пресс-атташе" подобрал очень красивую формулировку, но если бы писал я, я бы написал по-другому.

Так что он выбыл, как утверждает Саймон, на несколько недель", – добавил Моуриньо.

В заявлении на официальном сайте "шпор" отмечается, что Сон выбыл на несколько недель, конкретные сроки восстановления не указываются.

По оценке The Athletic, восстановление займет от шести до восьми недель.