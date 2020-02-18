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Не сдержал эмоций: Новичок Реала расплакался на своей презентации
Не каждый день переходишь в такой именитый клуб
Как сообщалось сегодня ранее, мадридский "Реал" официально представил Рейньера Жезуса. Бразилец стал единственным зимним новичком команды.
Сам игрок на презентации был очень эмоционален. В один из моментов он даже не смог сдержать слез.
"Я мечтал с детства играть за "Реал". Это очень счастливый для меня день. Именно сегодня я смог исполнить мечту. Я хочу быть частью истории этого великого клуба. Hala Madrid!”, - заявил игрок на презентации.
Reinier muito emocionado falando de tudo que passou com sua família até chegar ao Real Madrid.— Madridistas (@MADRlDISTAS) February 18, 2020
Você merece, garoto! pic.twitter.com/wI7ygCGx7O
В текущем сезоне полузащитник будет отправлен в "Кастилью", где он должен набраться опыта.