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Не сдержал эмоций: Новичок Реала расплакался на своей презентации

Испания
(1 голосов)

Не каждый день переходишь в такой именитый клуб

Не сдержал эмоций: Новичок Реала расплакался на своей презентации
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщалось сегодня ранее, мадридский "Реал" официально представил Рейньера Жезуса. Бразилец стал единственным зимним новичком команды.

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Сам игрок на презентации был очень эмоционален. В один из моментов он даже не смог сдержать слез.

"Я мечтал с детства играть за "Реал". Это очень счастливый для меня день. Именно сегодня я смог исполнить мечту. Я хочу быть частью истории этого великого клуба. Hala Madrid!”, - заявил игрок на презентации.

В текущем сезоне полузащитник будет отправлен в "Кастилью", где он должен набраться опыта.

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В статье: Реал (Мадрид) Рейниер Жезус
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Комментарии (4)
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Algrab (Костопiль)
18.02.2020 в 20:53
Коли- небудь закине ФКБ( балет) пару - трійку м'ячів,тоді і посміємося...
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0
-1
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Барселинис (землянин)
18.02.2020 в 20:37
Мама плачет, папа плачет, сестра плачет, сынок плачет... Бутрагеньо смеётся...
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+1
-1
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Serega1111 (Киев)
18.02.2020 в 20:09
Где они берут таких хнюпиков?
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+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
18.02.2020 в 19:52
Готовься в Леганес в аренду и будет тебе ещё один счастливый день. С детства за Леганес
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0
-1

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