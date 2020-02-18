Испания
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Овьедо Лунина уволил главного тренера
Хави Росада отправлен в отставку
"Овьедо" украинца Андрея Лунина прекратил сотрудничество с главным тренером команды Хави Росадой.
Виной тому результаты команды – "Овьедо" идет на 19-м месте в Сегунде, находясь в зоне вылета.
Тренер проработал с командой с лета прошлого года.
Отметим, что под руководством Росады Лунин провел все 6 матчей в стартовом составе "Овьедо" после перехода на правах аренды в зимнее трансферное окно.
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Источник:realoviedo
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