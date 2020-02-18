Овьедо Лунина уволил главного тренера

"Овьедо" украинца Андрея Лунина прекратил сотрудничество с главным тренером команды Хави Росадой.

Виной тому результаты команды – "Овьедо" идет на 19-м месте в Сегунде, находясь в зоне вылета.

Тренер проработал с командой с лета прошлого года.

Отметим, что под руководством Росады Лунин провел все 6 матчей в стартовом составе "Овьедо" после перехода на правах аренды в зимнее трансферное окно.