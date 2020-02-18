Барселона зимой могла подписать Мертенса - бельгиец не сумел впечатлить каталонцев своей игрой

Зимой "Барселона" вела переговоры с несколькими форвардами. Все из-за травмы Суареса, который вылетел на долгий срок. По итогу, никто так и не был подписан.

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Как сообщает Mundo Deportivo, одним из претендентов считался Дрис Мертенс. Однако, его выступления в текущем сезоне не смогли убедить каталонцев. Они решили отказаться от кандидатуры.

На переходе Дриса можно было неплохо сэкономить - его контракт с "Наполи" истекает летом 2020. Что интересно, сейчас за него ведут борьбу многие гранды.

Отметим, что каталонцам разрешили подписать форварда несмотря на закрытие трансферного окно. Всему виной серьезная травма Усмана Дембеле.