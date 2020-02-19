Реал Овьедо Лунина возглавил "Куко" Сиганда

С сегодняшнего дня команду испанского "Реала" Овьедо возглавляет 53-летний Хосе Анхель Сиганда Лакунса (известный по прозвищу "Куко").

В 11:45 (по киевскому времени) он проведет первую тренировку на стадионе "Рекексон".

Ранее "Куко" Сиганда возглавлял "Осасуну" (2006-2008), "Херес" (2009-2010), в сезоне 2017-2018 работал в Ла Лиге во главе "Атлетика", однако был уволен после того, как команда из Бильбао заняла 16-е место в чемпионате.

После 28 сыгранных туров "Овьедо" находится в зоне вылета, впрочем от спасительного 18-го места команду Лунина отделяет лишь одно очко. Украинский вратарь успел сыграть за Карбайонцев шесть матчей, в которых пропустил восемь голов.