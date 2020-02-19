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Месси: Я по-настоящему счастлив в Барселоне

Испания
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Аргентинец и не думает куда-то уходить

Месси: Я по-настоящему счастлив в Барселоне
UA-Футбол
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Капитан "Барселона" Лионель Месси, в интервью Mundo Deportivo, признал, что он комфортно чувствует себя в Барселоне.

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"Это правда, мне очень нравится в Барселоне, тут я по-настоящему счастлив. Я иногда немного скучаю по Аргентине, но именно в Испании я провел большую часть жизни. Я живу в Барселоне и мне очень нравится моя жизнь здесь", - заявил аргентинский футболист.

Ранее, от ряда СМИ была информация, что Месси рассматривает вариант ухода из "Барселоны". Позже стало ясно, что это всего лишь слухи.

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По объявлению Mundo Deportivo, завтра выйдет полная версия интервью с Лео, где будут ответы на самые интересные вопросы.

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В статье: Лионель Месси Барселона
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