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Месси: Я по-настоящему счастлив в Барселоне
Аргентинец и не думает куда-то уходить
Капитан "Барселона" Лионель Месси, в интервью Mundo Deportivo, признал, что он комфортно чувствует себя в Барселоне.
"Это правда, мне очень нравится в Барселоне, тут я по-настоящему счастлив. Я иногда немного скучаю по Аргентине, но именно в Испании я провел большую часть жизни. Я живу в Барселоне и мне очень нравится моя жизнь здесь", - заявил аргентинский футболист.
Ранее, от ряда СМИ была информация, что Месси рассматривает вариант ухода из "Барселоны". Позже стало ясно, что это всего лишь слухи.
По объявлению Mundo Deportivo, завтра выйдет полная версия интервью с Лео, где будут ответы на самые интересные вопросы.