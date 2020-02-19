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Фелиш приступил к тренировкам - есть шанс, что он сыграет на этих выходных

Испания
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126-миллионный португалец хочет вновь вернуться на поле

Фелиш приступил к тренировкам - есть шанс, что он сыграет на этих выходных
UA-Футбол
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Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может вернуться на футбольное поле уже на этих выходных. Об этом информирует Marca.

Португалец вновь приступил к тренировкам, правда сегодня занимался индивидуально. Есть шанс, что он сыграет против "Вильрреала" в воскресенье.

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Фелиш получил травму в конце января. Он пропустил тяжелые матчи "матрасников" против "Реала", "Валенсии" и "Ливерпуля". Напомним, что летом за него заплатили 126 миллионов евро.

Всего, в футболке мадридской команды, он отыграл 23 матча и забил 4 гола.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Фелиш
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