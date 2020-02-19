Фелиш приступил к тренировкам - есть шанс, что он сыграет на этих выходных

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш может вернуться на футбольное поле уже на этих выходных. Об этом информирует Marca.

Португалец вновь приступил к тренировкам, правда сегодня занимался индивидуально. Есть шанс, что он сыграет против "Вильрреала" в воскресенье.

Фелиш получил травму в конце января. Он пропустил тяжелые матчи "матрасников" против "Реала", "Валенсии" и "Ливерпуля". Напомним, что летом за него заплатили 126 миллионов евро.

Всего, в футболке мадридской команды, он отыграл 23 матча и забил 4 гола.