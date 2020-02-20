Официально: Брайтвайт – игрок Барселоны

Нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне", как сообщает пресс-служба "сине-грнатовых". Датчанин принес в казну бывшего клуба 18 миллионов евро.

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Ранее руководство Ла Лиги разрешило "Барселоне" дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые пропустят от 4 до 6 месяцев и не сыграют до конца сезона. Правилами Примеры данная опция разрешена. Интересно, что "Леганес" не мог заблокировать данный трансфер - все зависило от решения самого футболиста. Приобрести Мартина у "Барселоны" смогут за 300 миллионов евро - именно такая сумма прописана в контракте футболиста.

В текущем сезоне Брайтвайт забил 6 мячей в 24 матчах за "Леганес". Он выступал за испанский клуб год и один месяц, в "Леганес" он перебрался из "Мидлсбро".