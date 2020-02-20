Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Брайтвайт – игрок Барселоны
Каталонцы приобрели лидера атак "Леганеса"
Нападающий "Леганеса" Мартин Брайтвайт продолжит карьеру в "Барселоне", как сообщает пресс-служба "сине-грнатовых". Датчанин принес в казну бывшего клуба 18 миллионов евро.
Ранее руководство Ла Лиги разрешило "Барселоне" дозаявить одного игрока вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые пропустят от 4 до 6 месяцев и не сыграют до конца сезона. Правилами Примеры данная опция разрешена. Интересно, что "Леганес" не мог заблокировать данный трансфер - все зависило от решения самого футболиста. Приобрести Мартина у "Барселоны" смогут за 300 миллионов евро - именно такая сумма прописана в контракте футболиста.
???????? @MartinBraith, the newest Barça player!— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020
???? Welcome! pic.twitter.com/nycwVPP3hb
В текущем сезоне Брайтвайт забил 6 мячей в 24 матчах за "Леганес". Он выступал за испанский клуб год и один месяц, в "Леганес" он перебрался из "Мидлсбро".
Новости по теме
- 21:40 Зарубежные Примера. 24-й тур. Севилья снова споткнулась об аутсайдера, Бетис не переиграл Леганес
- 23:59 Зарубежные Примера. 23-й тур. Хетафе уничтожает Валенсию, Атлетико с трудом побеждает Гранаду
- 15:12 Зарубежные Дни Диего Симеоне сочтены? После позора в Кубке, Атлетико не смог переиграть аутсайдера Ла Лиги