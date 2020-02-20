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Самый бесстрашный футболист. Защитник Севильи перешел в китайский Ухань, где бушует коронавирус

Испания
(1 голосов)

Неожиданное решение.

Самый бесстрашный футболист. Защитник Севильи перешел в китайский Ухань, где бушует коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Страшные истории о новых и новых случаях ужасного коронавируса рождаются каждые несколько часов.

Сегодня в аэропорту Борисполя приземлился самолет, который вернулся из центра эпидемии – Уханя – откуда спешно эвакуируют людей.

Конечно же, эти события не могли не затронуть и футбол.

Многие футболисты, уехавшие в Китай на заработки, отказывались возвращаться в расположение клубов и требовали трансфера.

А уже в новых клубах игроки могли попасть под карантин, как это произошло с новичком МЮ Одионом Игало.

Но есть на свете герой, который не боится ужасного вируса.

Сегодня стало известно, что португальский защитник Даниэль Каррису перешел из "Севильи" в китайский "Ухань Чжоэр".

官宣丨丹尼尔·卡里索（Daniel Carriço）转会加盟武汉卓尔 Official: Daniel Carrico @dani6sfc joined us. Welcome to Wuhan. 经双方友好协商，葡萄牙球员丹尼尔·卡里索（Daniel Carriço）由塞维利亚足球俱乐部转会加盟武汉卓尔职业足球俱乐部。 卡里索身体素质不俗，防守技术及意识俱佳，经验丰富、体能充沛，他既是一名防守稳固的中场球员，更是球队后防线上的定海神针。欢迎丹尼尔·卡里索加入武汉卓尔大家庭，期待他在未来为球迷朋友们奉献更多精彩的表现！ #Wuhan #WuhanZall #WuhanZallFC #csl #chinasuperleague #chinesesuperleague #武汉卓尔 #因为有你卓尔不凡

Публикация от WuhanZall F.C. (@wuhanzallfc)

В этом сезоне на счету футболиста 11 матчей в Ла Лиге.

Судя по всему, напугать этого парня очень сложно.

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В статье: Китай Ла Лига Даниэл Каррису Севилья (Испания)
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(1 голосов)
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Комментарии (1)
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Napoli
20.02.2020 в 13:09
Наверное будет получать 1 млрд $ в год. Просто так туда не поехал бы
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