Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый бесстрашный футболист. Защитник Севильи перешел в китайский Ухань, где бушует коронавирус
Неожиданное решение.
Страшные истории о новых и новых случаях ужасного коронавируса рождаются каждые несколько часов.
Сегодня в аэропорту Борисполя приземлился самолет, который вернулся из центра эпидемии – Уханя – откуда спешно эвакуируют людей.
Конечно же, эти события не могли не затронуть и футбол.
Многие футболисты, уехавшие в Китай на заработки, отказывались возвращаться в расположение клубов и требовали трансфера.
А уже в новых клубах игроки могли попасть под карантин, как это произошло с новичком МЮ Одионом Игало.
Но есть на свете герой, который не боится ужасного вируса.
Сегодня стало известно, что португальский защитник Даниэль Каррису перешел из "Севильи" в китайский "Ухань Чжоэр".
官宣丨丹尼尔·卡里索（Daniel Carriço）转会加盟武汉卓尔 Official: Daniel Carrico @dani6sfc joined us. Welcome to Wuhan. 经双方友好协商，葡萄牙球员丹尼尔·卡里索（Daniel Carriço）由塞维利亚足球俱乐部转会加盟武汉卓尔职业足球俱乐部。 卡里索身体素质不俗，防守技术及意识俱佳，经验丰富、体能充沛，他既是一名防守稳固的中场球员，更是球队后防线上的定海神针。欢迎丹尼尔·卡里索加入武汉卓尔大家庭，期待他在未来为球迷朋友们奉献更多精彩的表现！ #Wuhan #WuhanZall #WuhanZallFC #csl #chinasuperleague #chinesesuperleague #武汉卓尔 #因为有你卓尔不凡
В этом сезоне на счету футболиста 11 матчей в Ла Лиге.
Судя по всему, напугать этого парня очень сложно.