Самый бесстрашный футболист. Защитник Севильи перешел в китайский Ухань, где бушует коронавирус

Страшные истории о новых и новых случаях ужасного коронавируса рождаются каждые несколько часов.

Сегодня в аэропорту Борисполя приземлился самолет, который вернулся из центра эпидемии – Уханя – откуда спешно эвакуируют людей.

Конечно же, эти события не могли не затронуть и футбол.

Многие футболисты, уехавшие в Китай на заработки, отказывались возвращаться в расположение клубов и требовали трансфера.

А уже в новых клубах игроки могли попасть под карантин, как это произошло с новичком МЮ Одионом Игало.

Но есть на свете герой, который не боится ужасного вируса.

Сегодня стало известно, что португальский защитник Даниэль Каррису перешел из "Севильи" в китайский "Ухань Чжоэр".

В этом сезоне на счету футболиста 11 матчей в Ла Лиге.

Судя по всему, напугать этого парня очень сложно.