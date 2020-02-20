"Мы будем стрелять из всех орудий". Руководство Леганеса возмущено решением по Брэйтуэйту

Сегодня "Барселона" официально оформила трансфер нападающего "Леганеса" Мартина Брэйтуэйта.

Каталонскому клубу было разрешено совершить одно подписание даже после закрытия трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

"Сине-гранатовые" выплатили прописанные в контракте датского форварда 18 миллионов евро, лишив его клуб права голоса в вопросе этого перехода.

Такая ситуация откровенно не устраивает руководство "Леганеса" Мартина Ортегу.

"Наш клуб не собирался вести переговоры и всегда ссылался на пункт об отступных. Ранее мы обращались к руководству Ла Лиги и Федерации футбола, после чего нам ответили, что не считают нужным обсуждать событие, которое еще не состоялось. И вот теперь все произошло, а нам нанесен огромный ущерб.

Мы не можем принять ситуацию, когда клуб, столкнувшийся с кадровыми трудностями, может в одностороннем порядке выдернуть игроку у другого клуба. Мы поняли бы, если подобное происходит по взаимной договоренности между клубами, но текущее положение дел противоречит принципам равенства между клубами. Потому мы намерены палить из всех орудий, защищая свои права", - заявил Ортега.