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"Мы будем стрелять из всех орудий". Руководство Леганеса возмущено решением по Брэйтуэйту

Испания
(1 голосов)

Клуб считает себя жертвой.

"Мы будем стрелять из всех орудий". Руководство Леганеса возмущено решением по Брэйтуэйту
UA-Футбол
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Сегодня "Барселона" официально оформила трансфер нападающего "Леганеса" Мартина Брэйтуэйта.

Каталонскому клубу было разрешено совершить одно подписание даже после закрытия трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

"Сине-гранатовые" выплатили прописанные в контракте датского форварда 18 миллионов евро, лишив его клуб права голоса в вопросе этого перехода.

Такая ситуация откровенно не устраивает руководство "Леганеса" Мартина Ортегу.

"Наш клуб не собирался вести переговоры и всегда ссылался на пункт об отступных. Ранее мы обращались к руководству Ла Лиги и Федерации футбола, после чего нам ответили, что не считают нужным обсуждать событие, которое еще не состоялось. И вот теперь все произошло, а нам нанесен огромный ущерб.

Мы не можем принять ситуацию, когда клуб, столкнувшийся с кадровыми трудностями, может в одностороннем порядке выдернуть игроку у другого клуба. Мы поняли бы, если подобное происходит по взаимной договоренности между клубами, но текущее положение дел противоречит принципам равенства между клубами. Потому мы намерены палить из всех орудий, защищая свои права", - заявил Ортега.

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В статье: Барселона Ла Лига Мартин Брайтвайт Леганес вТренде
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Комментарии (8)
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Dimka26 (Чернигов)
20.02.2020 в 16:12
Курьезный случай. Барсе разрешили сделать трансфер по причине ослабленного состава, чтобы ослабить другой клуб, который может вылететь в Сегунду. Повторяюсь, для богатых клубов - все прихоти. Для слабых - наказания. (исключение - МанСити)
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0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 15:59
Будете в пердиве стрелять
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0
-1
госпітальєр (львів)
20.02.2020 в 15:40
їм заплатили скільки вони просили,гравця не брали силою,що за дитсадок
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+1
-1
Timmy Burch (Дніпро)
20.02.2020 в 16:01
Не зовсім так. Леганес взагалі не збирався зараз його продавати, просто Барса сплатила клаусулу. І тепер Леганес півсезону без основного нападника, адже трансферне вікно закрито і навіть з грошима від Барси вони нічого не можуть зробити.
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+1
0
balamyt (Boston)
20.02.2020 в 14:01
В рук. Барсы много гнили.(.Они стали благодарить рук. УЕФА в решении лишить МС права участия в ЛЧ на 2 года)..Даже Месси был удивлен такому решению Месси прав .А если с Барсой такое же случится ...ее лишат права участия в ЛЧ ?...В УЕФА не должно быть 2-х стандартов и предвзятости..МС должно остатся в ЛЧ...ЛЧ существует для поднятия уровня уровня интереса млн. фанатов ..а не набив.карманов чинов. из рук. УЕФА . И выдергивать ведущих футболистов у конкурентов в Ла Лиге тоже не красиво..
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+2
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 15:05
Эй блаженный. Тебе кто-то текст накатал и ты теперь будешь постить его на каждой ветке?
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
20.02.2020 в 13:44
Некрасивая ситуация, впрочем, как обычно, у Барсы. Интересно, Логанесу теперь позволят дозаявить нападающего, вне трансферного окна?
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
20.02.2020 в 15:07
Барсе позволили и они внесли бабло. Надо было отступных больше прописывать, а не скулить как псы.
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