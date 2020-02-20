Месси: У Реала отличные футболисты, но Роналду – форвард-хищник, он забивает по 50 мячей за сезон

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением о переезде форварда Криштиану Роналду в Италию. Цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

"С трансфером Роналду в "Ювентус", "Реал" лишился огромного количества голов. Было очевидно, что это произойдет. Криштиану также дает команде много других вещей. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. Поймите, у "Реала" отличные игроки, но португалец забивает по 50 мячей за сезон. Это нормально, что он продолжает забивать. Он – форвард-хищник. У него много сильных сторон – например, он способен перестраивать свой стиль игры".