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Месси: У Реала отличные футболисты, но Роналду – форвард-хищник, он забивает по 50 мячей за сезон

Испания
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Лионель все объяснил

Месси: У Реала отличные футболисты, но Роналду – форвард-хищник, он забивает по 50 мячей за сезон
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Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси поделился своим мнением о переезде форварда Криштиану Роналду в Италию. Цитирует аргентинца Mundo Deportivo.

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"С трансфером Роналду в "Ювентус", "Реал" лишился огромного количества голов. Было очевидно, что это произойдет. Криштиану также дает команде много других вещей. Я уже говорил, что его голы воспринимаются как нечто обыденное. Поймите, у "Реала" отличные игроки, но португалец забивает по 50 мячей за сезон. Это нормально, что он продолжает забивать. Он – форвард-хищник. У него много сильных сторон – например, он способен перестраивать свой стиль игры".

Напомним, сумма трансфера Роналду составила 117 миллионов евро. В текущем сезоне 35-летний португалец забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах во всех турнирах за "Ювентус".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона Реал (Мадрид)
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