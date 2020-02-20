Месси: Мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оценил шансы своей команды выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

"Нам нужно прогрессировать. Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с "Ромой" и "Ливерпулем": выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы тебя убить, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграет с "Наполи". Первый матч пройдёт в Италии 25 февраля, ответный — в Испании 18 марта.