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Ривалдо: Честно говоря, я не понимаю, зачем Барселона купила Брайтвайта

Испания
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По мнению экс-футболиста, игрок не подходит каталонцам

Ривалдо: Честно говоря, я не понимаю, зачем Барселона купила Брайтвайта
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Бывший нападающий "Барселоны" Ривалдо поделился мнением о переходе в каталонский клуб датского нападающего Мартина Брайтвайта.

"Честно говоря, я не понимаю, зачем „Барселона“ купила Брайтвайта. Мне не нравится эта сделка по двум причинам. Во-первых, „Барселона“ купила игрока после закрытия трансферного окна, а во-вторых, можно было взять футболиста из академии. Сейчас команда прогрессирует. Поэтому я не вижу оснований для трансфера форварда. К тому же, при всём уважении к Мартину, я сомневаюсь, что он поможет "Барселоне", — приводит слова Ривалдо AS.

Напомним, "Барселоне" разрешили приобрести форварда после закрытия зимнего трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. После этого каталонцы купили 28-летнего Брайтвайта за € 18 млн.

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В статье: Барселона Ривалдо Леганес
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