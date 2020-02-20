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"Он знает, что у него будет подобный шанс". Экс-капитан Атлетико оценил шансы Хави стать тренером Барселоны

Испания
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Скорее всего, этот шанс будет летом

"Он знает, что у него будет подобный шанс". Экс-капитан Атлетико оценил шансы Хави стать тренером Барселоны
UA-Футбол
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Экс-игрок "Атлетико" Габи, который сейчас играет за "Аль-Садд", оценил шансы его тренера, Хави, стать у руля "Барселоны". Также высказал свое мнение о последних новостях, которые связанны с каталонцами (конфликт Месси с Абидалем, скандал с социальными сетями).

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"Мы даже не знали, что "Барселона" вела переговоры с Хави, пока он нам этого не сказал. Думаю, что он был уверен в своем выборе. Он точно знает, что в будущем у него будет подобный шанс.

Ситуация в "Барселоне"? Это все похоже на цирк. Подобные новости заставляют клуб смотреться с плохой стороны", - приводит слова испанца El Larguero.

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Ранее, лично Хави заявлял, что пока не готов тренировать "Барселону".

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В статье: Барселона Хави Габи
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