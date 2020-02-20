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Мартин Брайтвайт: Месси - лучший игрок всех времен

Испания
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Новичок ждет дебюта за новый клуб

Мартин Брайтвайт: Месси - лучший игрок всех времен
UA-Футбол
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Сегодня официально стало известно, что "Барселона" подписала Мартина Брайтвайта из "Леганеса". Новичок сразу поделился своими эмоциями после данного события.

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"Сейчас я взволнован. Для меня, переход в "Барселону" - мечта, которая стала реальностью. Любой, кто играет в футбол, хочет стать игроком этого клуба. Моя цель - выигрывать титулы.

Я техничный, быстрый, в хорошей физической форме. Каждый день я стараюсь улучшать свои навыки. Хочу забить побольше голов в новой команде.

Месси - лучший игрок всех времен. Это прекрасный шанс для меня играть с ним в одной команде", - цитирует слова форварда Mundo Deportivo.

Свой дебютный матч за каталонцев Мартин сможет провести уже на выходных против "Эйбара".

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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