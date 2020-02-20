Барселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер

Как сообщалось ранее, "Барселона" все же сумела найти нового форварда. Был подписан Мартин Брайтвайт из "Леганеса".

Далее, была запланирована презентация нового футболиста. На ней, Мартин был представлен прессе и немного пообщался с прессой.

Также стал известен игровой номер форварда - Брайтвайт выбрал себе "19-й". Что интересно, в свое время под ним выступал Лионель Месси.

Ранее, Мартин поделился своими первыми эмоциями после перехода в новый клуб.