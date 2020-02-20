  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер

Испания
(1 голосов)

Когда-то под этим номером начинал Месси

Барселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер
UA-Футбол
Новина українською

Как сообщалось ранее, "Барселона" все же сумела найти нового форварда. Был подписан Мартин Брайтвайт из "Леганеса".

Читайте такжеОфициально: Брайтвайт – игрок Барселоны

Далее, была запланирована презентация нового футболиста. На ней, Мартин был представлен прессе и немного пообщался с прессой.

Также стал известен игровой номер форварда - Брайтвайт выбрал себе "19-й". Что интересно, в свое время под ним выступал Лионель Месси.

Ранее, Мартин поделился своими первыми эмоциями после перехода в новый клуб.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...