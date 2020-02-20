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Барселона официально представила Брайтвайта - новичок выбрал себе игровой номер
Когда-то под этим номером начинал Месси
Как сообщалось ранее, "Барселона" все же сумела найти нового форварда. Был подписан Мартин Брайтвайт из "Леганеса".
Далее, была запланирована презентация нового футболиста. На ней, Мартин был представлен прессе и немного пообщался с прессой.
@MartinBraith is— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020
Deal done pic.twitter.com/vsfWclPxVd
Также стал известен игровой номер форварда - Брайтвайт выбрал себе "19-й". Что интересно, в свое время под ним выступал Лионель Месси.
Do you want @MartinBraith's jersey?— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2020
https://t.co/sftZXPt6mi pic.twitter.com/GKlS3hLYQW
Ранее, Мартин поделился своими первыми эмоциями после перехода в новый клуб.