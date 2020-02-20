Месси: Мне кажется, что Лаутаро смог бы заиграть в Барселоне

Капитан "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал возможность перехода Лаутаро Мартинеса в каталонский клуб.

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"Сейчас он в потрясающей форме. Многие могут сказать, что он давно был хорошим игроком, но он очень сильно раскрылся именно за последний год. Лаутаро - настоящий нападающий.

Он очень похож на Луиса Суареса. Оба могут протащить мяч и оба забивают много голов. Думаю, что у Мартинеса получилось бы заиграть в "Барселоне", Луис бы помог ему. Конечно, это все гипотетически", - цитирует слова аргентинца Mundo Deportivo.

Ранее была информация, что также в трансфере Лаутаро заинтересован "Реал".