Бартомеу, уходи! Трансфер Брейтуэйта - приговор руководству Барселоны

Что произошло?

"Барселона" воспользовалась уникальным испанским правилом, позволяющим подписывать игрока вне трансферного окна в том случае, если вследствие травм у команды возник дефицит на определенной позиции.

Как все мы знаем, такая ситуация у "Барсы" сложилась после операции Луиса Суареса и разрыва связок Усмана Дембеле. Уругваец вернется на поле не раньше апреля, а француз и вовсе выбыл до конца сезона.

Выбирать посреди сезона каталонцам было особо не из кого. Если верить прессе, клуб первое время присматривался к Анхелю из "Хетафе" и бывшему львовянину Лукасу Пересу, который нынче представляет "Алавес". В итоге же "Кулес" подписали 28-летнего форварда "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.

За датчанина "Барса" выплатила 18 млн евро - сумму отступных, заложенных в его контракте. Важный нюанс: доселе за Брейтуэйта лишь раз платили более 10 млн - в 2017 году "Миддлсбро" выложил за Мартина 11,5 млн. Правда, трансфер не принес ожидаемого эффекта, "Речники" не пробились в АПЛ, и в "Леганес" форварда продали всего за 5 млн.

Также следует помнить, что Брейтуэйт не сможет помочь "Барсе" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Правило с дозаявкой вне трансферного окна действует только в испанском футболе.

В чем скандал?

В том, что большой клуб, как обычно, наплевал на интересы маленького, растоптав его скромные амбиции.

"Леганес" до последнего сопротивлялся трансферу, ведь Брейтуэйт - ключевой нападающий команды. В текущем сезоне датчанин забил 6 голов в Примере. Остальные игроки "Леганеса" вместе взятые сподобились на 8. Что касается сменщика Мартина - аргентинца Гвидо Каррильо - то он в последний раз забивал в Примере в апреле 2019-го.

Но "Барселона" даже не стала слушать и вступать в переговоры, а просто выплатила клаусулу и забрала игрока себе.

Формально правила каталонцы не нарушили, но осадок остался. Особенно в "Леганесе", которому теперь придется бороться за выживание без единственной рабочей опции в нападении. В клубе уже пообещали, что просто так это не оставят.

"Мы не можем принять ситуацию, когда клуб, столкнувшийся с кадровыми трудностями, может в одностороннем порядке выдернуть игроку у другого клуба. Мы поняли бы, если подобное происходит по взаимной договоренности между клубами, но текущее положение дел противоречит принципам равенства между клубами. Потому мы намерены палить из всех орудий, защищая свои права", - заявил гендир "Леганеса" Мартин Ортега.

Вторит ему и мадридская пресса. В частности, Marca назвала поступок "Барсы" "конокрадством" и выразила мнение, что "футбольное сообщество не примет такую сделку".

Почему Брейтуэйт?

По правде говоря, понятия не имеем. Датчанин не подходит "Барсе" ни по стилю, ни по уровню мастерства, ни даже по позиции.

Мартин начинал карьеру в родном "Эсбьерге", но имя себе сделал во Франции, где был видным игроком в "Тулузе" и "Бордо". Также у него за плечами слабый отрезок в "Миддлсбро" и вполне достойная игра за "Леганес".

Главный козырь Брейтуэйта - высочайшая самоотдача. Датчанин не останавливается ни на секунду и даже в самой безнадежной ситуации прет вперед. Сам он говорит, что дело в трудном детстве - Мартин провел два года в инвалидной коляске из-за проблем с позвоночником. По его словам, футбол дал ему силы выкарабкаться, и теперь он возвращает должок.

Брейтуэйт хорош на пространстве - если заметит свободную зону, то обязательно туда ворвется. Он в меру быстр, не жаден, умеет обороняться и вести борьбу. Удар тоже имеется, причем с обеих ног. В дриблинг датчанин лезет регулярно, но технарем его не назовешь - скорее, он берет свое напором. Скорость чуть выше средней - то есть, контратаку поддержит, но убежать от защитника а-ля Ансу Фати или Усман Дембеле ему не под силу.

Наконец, высокой результативностью Мартин тоже никогда не отличался. Забивать в одном сезоне более десяти мячей ему удавалось только в "Тулузе" темпераментного Паскаля Дюпра - в 2015-17 годах он отгрузил соперникам по Лиге 1 22 мяча. А вот после переезда в Испанию цифры сильно упали - 10 голов за полтора сезона.

В общем и целом, Брейтуэйта можно назвать находкой для любого середняка. Он умеет все понемногу, нацелен на контратаку и не отлынивает от черновой работы. Такие парни на вес золота в раздевалке, и неслучайно в "Тулузе" Мартин примерял капитанскую повязку. Он не из тех, кто много говорит, зато всегда подает партнерам правильный пример.

Мы бы поняли и даже порадовались, если бы такого игрока подписало киевское "Динамо". Но "Барсе"-то зачем этот типаж? Кике Сетьен непохож на тренера, чья установка на игру состоит из трех слов: "беги", "борись" и "бей".

Непонятно даже, на какой позиции Брейтуэйт будут использовать на "Камп Ноу". Большую часть карьеры Мартин провел либо на левом фланге атаки, либо в оттяжке. Центрфорварда он играл только осенью 2016-го в "Тулузе" (после ухода Виссама Бен-Йеддера и до прихода Анди Делора) и весной-2018-го в "Бордо". И в обоих случаях не впечатлил.

При этом "Барсе" позарез нужен именно центрфорвард, ведь менять Луиса Суареса категорически некому уже который год подряд.

Что творит Бартомеу?

Мягко говоря, это какой-то позор. Ограбить "Леганес", настроив против себя миллионы нейтральных фанов, чтобы подписать совершенно неподходящего игрока, переплатив как минимум вдвое - это тянет на премию Дарвина.

При этом не менее позорно вели себя боссы "Барсы" и в январе. Чего стоит хотя бы история с Седриком Бакамбу, которого звали на "Камп Ноу" дважды за неделю. Первый раз конголезец на радостях успел добраться до аэропорта Гонконга, но уже там ему дали отбой. Второй же звонок от "Барсы" поступил за пару часов до закрытия окна, и у Бакамбу банально не хватило времени вылететь из Китая.

Попытки заполучить лидера "Валенсии" Родриго за цену вдвое ниже рыночной тоже здорово улыбнули. Впрочем, как и разговоры о выкупе Лаутаро Мартинеса посреди чемпионской гонки в Италии.

Но самое удивительное, как ни странно, даже не это. Не подписав в итоге ни одного игрока атаки, Барса вдобавок добровольно распрощалась с последними резервными форвардами, за копейки отдав Абеля Руиса "Браге", а Карлес Переса - "Роме".

И ладно бы игроки последние, но ведь нет - вчера в Лиге Европы Перес забил победный мяч в игре с "Гентом", а Руис распечатал ворота "Рейнджерс". "Барса" же в эти самые минуты подписывала за 18 млн евро Брейтуэйта, который к 28 годам не провел в еврокубках ни секунды. И еще этот скандал с ботофермой, якобы за деньги клуба поливавшей грязью Месси, Хави и других легенд… Что это, если не вредительство?

Без вариантов: Бартомеу и его клика должны немедленно уйти. Только так каталонцы получат шанс на выздоровление, а их капитан - на достойное завершение карьеры.

Что же касается Брейтуэйта, то давайте просто будем к нему снисходительными. В конце концов, он веселый парень, большой трудяга и у него четверо милых детишек. Да, он не игрок топ-класса, и на фоне звездных партнеров местами будет выглядеть неумелой белой вороной. Но появись у вас шанс поиграть с Месси, вы бы отказались?

Вот и Мартин тоже не отказался.