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Marca: В Аргентине началось расследование – за Месси могла шпионить налоговая служба

Испания
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Новости, которые Лео не заслужил?

Marca: В Аргентине началось расследование – за Месси могла шпионить налоговая служба
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Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование по поводу возможного шпионажа за капитаном "Барселоны" Лионелем Месси со стороны правительства прежнего президента страны Маурисио Макри.

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Существует список из 60 человек, в котором фигурирует Лео – они находились в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, как сообщает Marca. Еще 2 года назад журналист La Nacion Карлос Паньи отмечал, что за Месси шпионили из-за связи с документами компании Mossack Fonseca, которая регистрировала офшоры последние 40 лет.

Корраля интересует, были ли проведены соответствующие запросы в ведомства в рамках закона. Потенциально несанкционированной слежке также могли подвергнуться 50 федеральных судей, в том числе 23 – из Буэнос-Айреса, 9 губернаторов, 5 федеральных прокуроров, 9 бизнесменов, а также некоторые министры и депутаты. Неплохая компания для Месси…

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В статье: Лионель Месси
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