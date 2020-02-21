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Marca: В Аргентине началось расследование – за Месси могла шпионить налоговая служба
Новости, которые Лео не заслужил?
Федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль начал расследование по поводу возможного шпионажа за капитаном "Барселоны" Лионелем Месси со стороны правительства прежнего президента страны Маурисио Макри.
Существует список из 60 человек, в котором фигурирует Лео – они находились в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, как сообщает Marca. Еще 2 года назад журналист La Nacion Карлос Паньи отмечал, что за Месси шпионили из-за связи с документами компании Mossack Fonseca, которая регистрировала офшоры последние 40 лет.
Корраля интересует, были ли проведены соответствующие запросы в ведомства в рамках закона. Потенциально несанкционированной слежке также могли подвергнуться 50 федеральных судей, в том числе 23 – из Буэнос-Айреса, 9 губернаторов, 5 федеральных прокуроров, 9 бизнесменов, а также некоторые министры и депутаты. Неплохая компания для Месси…