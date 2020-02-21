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Тренер Эйбара – об игре Месси: Этот мерзавец знает, когда нужно включиться, а когда можно отдохнуть

Испания
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"Bastard"

Тренер Эйбара – об игре Месси: Этот мерзавец знает, когда нужно включиться, а когда можно отдохнуть
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Завтра, 22 февраля, "Барселона" сыграет с "Эйбаром" – стартовый свисток прозвучит в 17:00. Тренер соперника каталонцев, Хосе Луис Мендилибар, перед матчем с "сине-гранатовыми" рассказал, что думает об игре Лионеля Месси. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на Marca.

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"Я не думаю, что аргентинец пропустит матч из-за того, что нуждается в отдыхе. Этот мерзавец и так знает, когда нужно включиться в игру, а когда можно перевести дух. Если бы Месси дали выходной, то ему было бы тяжелее наблюдать за игрой с трибун и он бы устал намного больше".

"Когда я тренировал "Осасуну" и мы играли в Кубке Испании, то у Месси были проблемы с желудком и температура, но, в итоге, он вышел на поле на замену. Мы и так проигрывали 0:2, но после выхода Лео счет стал 0:4 – он забил дважды".

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В статье: Лионель Месси Барселона Хосе Луис Мендилибар Эйбар
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Источник:
Goal

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