Тренер Эйбара – об игре Месси: Этот мерзавец знает, когда нужно включиться, а когда можно отдохнуть

Завтра, 22 февраля, "Барселона" сыграет с "Эйбаром" – стартовый свисток прозвучит в 17:00. Тренер соперника каталонцев, Хосе Луис Мендилибар, перед матчем с "сине-гранатовыми" рассказал, что думает об игре Лионеля Месси. Цитирует специалиста Goal.com со ссылкой на Marca.

"Я не думаю, что аргентинец пропустит матч из-за того, что нуждается в отдыхе. Этот мерзавец и так знает, когда нужно включиться в игру, а когда можно перевести дух. Если бы Месси дали выходной, то ему было бы тяжелее наблюдать за игрой с трибун и он бы устал намного больше".