Сильнейшая левая на рубеже веков. 22 года назад Роберто Карлос забил фантастический гол. ВИДЕО

Пожалуй, самый известный гол легендарного бразильца Роберто Карлоса - в ворота сборной Франции в товарищеском матче в 1997. Однако не менее, а возможно и более эффектным был удар в поединке против "Тенерифе", который состоялся 21 февраля 1998-го года. Карлос забил гол фактически с нулевого угла, как всегда приложившись по мячу всей своей мощью. Интересно, что тот матч "Реал" в итоге проиграл со счетом 3:4.

Роберто Карлос, напомним, в Европе начал карьеру в "Интере", затем перешел в "Реал", где на долгие годы стал одним из лидеров команды. В Мадриде бразилец четыре раза становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу Чемпионов, со сборной Бразилии становился чемпионом мира в 2002 году. В том же 2002-м был вторым в голосовании за Золотой мяч, уступив лишь соотечественнику Роналдо.

On This Day in 1998, Roberto Carlos scored this impossible goal vs Tenerife. pic.twitter.com/ptmhmVxamU