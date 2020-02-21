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Сильнейшая левая на рубеже веков. 22 года назад Роберто Карлос забил фантастический гол. ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Бразилец разбирался в законах физики

Сильнейшая левая на рубеже веков. 22 года назад Роберто Карлос забил фантастический гол. ВИДЕО
UA-Футбол
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Пожалуй, самый известный гол легендарного бразильца Роберто Карлоса - в ворота сборной Франции в товарищеском матче в 1997. Однако не менее, а возможно и более эффектным был удар в поединке против "Тенерифе", который состоялся 21 февраля 1998-го года. Карлос забил гол фактически с нулевого угла, как всегда приложившись по мячу всей своей мощью. Интересно, что тот матч "Реал" в итоге проиграл со счетом 3:4.

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Роберто Карлос, напомним, в Европе начал карьеру в "Интере", затем перешел в "Реал", где на долгие годы стал одним из лидеров команды. В Мадриде бразилец четыре раза становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Лигу Чемпионов, со сборной Бразилии становился чемпионом мира в 2002 году. В том же 2002-м был вторым в голосовании за Золотой мяч, уступив лишь соотечественнику Роналдо.

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В статье: Роберто Карлос Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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ZeeZoo (Кривой Рог)
21.02.2020 в 14:39
Сильный голиша, не видел его раньше
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