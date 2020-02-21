Стали известны подробности переговоров Барселоны с Хави

Стали известны подробности переговоров между "Барселоной" и бывшим футболистом клуба Хави Эрнандесом, в настоящее время возглавляющим катарскую команду "Аль-Садд".

Как сообщает Cadena Ser, экс-полузащитник выдвинул сине-гранатовым восемь условий для назначения на пост главного тренера.

Во-первых, Хави был готов возглавить "Барселону" летом. Во-вторых, он хотел максимального контроля над трансферами и серьёзной власти в клубе. Также специалист пожелал вернуть легендарного защитника Карлеса Пуйоля и экс-директора в области методологии Жоана Вилу и пригласить в структуру сине-гранатовых сына Йохана Круиффа – Йорди. Помимо этого Хави потребовал организовать перестройку медицинского штаба команды и сменить его главу. В тренерском штабе он хотел видеть своего брата Оскара.

Отмечается, что, узнав о требованиях Хави, президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу принял решение приостановить переговоры и назначить более доступного специалиста, которым в итоге оказался экс-наставник "Бетиса" Энрике Сетьен.