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Барселона - Эйбар. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Барселона - Эйбар: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Эйбар. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании набрал обороты и приближается к апогею. Скоро – Эль-Класико, по итогам которого, возможно, определится фаворит чемпионской гонки. Но пока фаворитам нужно держать темп с соперниками, которые не являются претендентами на высокие места. "Реалу" – в матче с "Леванте", "Барсе" – в матче с "Эйбаром".

Поединок состоится 22-го февраля 2020-го года на "Камп Ноу". Начало – 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча в Украине – телеканал "Футбол 2", Интернет-платформы Oll.tv и MEGOGO. Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 25-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Эйбар"?

  • Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
  • Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español;
  • Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
  • Польша - Canal + Sport 2 Poland, nc + GO, Canal + Sport Online;
  • Румыния - Telekom Sport 1 Romania;
  • Испания - Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эйбар Где смотреть футбол
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