Барселона - Эйбар. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании набрал обороты и приближается к апогею. Скоро – Эль-Класико, по итогам которого, возможно, определится фаворит чемпионской гонки. Но пока фаворитам нужно держать темп с соперниками, которые не являются претендентами на высокие места. "Реалу" – в матче с "Леванте", "Барсе" – в матче с "Эйбаром".

Поединок состоится 22-го февраля 2020-го года на "Камп Ноу". Начало – 17:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча в Украине – телеканал "Футбол 2", Интернет-платформы Oll.tv и MEGOGO. Текстовая онлайн прямая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 25-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Эйбар"?