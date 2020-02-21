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Леванте - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Леванте - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.02.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол
"Леванте" – типичный середняк чемпионата, которому не грозит вылет, но который также не претендует на высокие позиции. Однако "Леванте" уже в этом турнире показал, что может побеждать грандов. На поле "лягушат" в первом круге капитулировала "Барселона". Нелегко "Реалу" было с "Леванте" и не своем поле, поэтому мадридцам придется попотеть ради победы. Матч состоится 22-го февраля 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.
Прямую онлайн видеотрансляцию матча 25-го тура Ла Лиги "Леванте" - "Реал" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Также видео будет на интернет-платформах Oll.tv и MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляция матча 25-го тура чемпионата Испании "Леванте" - "Реал"?
- Бельгия - Eleven Sports 1 Belgium;
- Канада - beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 1,
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2;
- Венгрия - Spíler2;
- Испания - Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +, Mitele Plus;
- Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV;
- США - beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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