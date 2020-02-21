Леванте - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Леванте" – типичный середняк чемпионата, которому не грозит вылет, но который также не претендует на высокие позиции. Однако "Леванте" уже в этом турнире показал, что может побеждать грандов. На поле "лягушат" в первом круге капитулировала "Барселона". Нелегко "Реалу" было с "Леванте" и не своем поле, поэтому мадридцам придется попотеть ради победы. Матч состоится 22-го февраля 2020-го года в 22:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>.

Прямую онлайн видеотрансляцию матча 25-го тура Ла Лиги "Леванте" - "Реал" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Также видео будет на интернет-платформах Oll.tv и MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляция матча 25-го тура чемпионата Испании "Леванте" - "Реал"?