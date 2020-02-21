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Зидан: Я готов поддержать Рамоса в его стремлении поехать на Олимпиаду

Испания
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Несмотря на то, что капитан пропустит предсезонную подготовку

Зидан: Я готов поддержать Рамоса в его стремлении поехать на Олимпиаду
UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал стремление Серхио Рамоса поехать на Олимпийские Игры этим летом. Также рассказал о том, будет ли капитан продлевать контракт.

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"Если Серхио захочет поехать на Олимпиаду, я готов поддержать его в этом. Игра за национальную сборную всегда особенная. Это похвально, что он хочет играть за свою страну.

Переговоры о новом контракте? Не вижу никаких проблем. Я хочу, чтобы он был с нами в команде. Все очень просто", - цитирует слова француза AS.

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Ранее сообщалось, что "сливочные" продлили контракт с лучшим бомбардиром команды.

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В статье: Серхио Рамос Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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