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Зидан: Я готов поддержать Рамоса в его стремлении поехать на Олимпиаду
Несмотря на то, что капитан пропустит предсезонную подготовку
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал стремление Серхио Рамоса поехать на Олимпийские Игры этим летом. Также рассказал о том, будет ли капитан продлевать контракт.
"Если Серхио захочет поехать на Олимпиаду, я готов поддержать его в этом. Игра за национальную сборную всегда особенная. Это похвально, что он хочет играть за свою страну.
Переговоры о новом контракте? Не вижу никаких проблем. Я хочу, чтобы он был с нами в команде. Все очень просто", - цитирует слова француза AS.
Ранее сообщалось, что "сливочные" продлили контракт с лучшим бомбардиром команды.