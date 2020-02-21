Барселона - Эйбар. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 25-й тур. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 22.02.2020. 17:00. Арбитр в поле – Сезар Сото; видеотрансляция в Украине - "Футбол 2", Oll.tv, MEGOGO

У "Атлетико" травмирован Диего Коста, Жоау Феликс до сих пор не нашел себя, а Альваро Мората традиционно страдает от расточительности. Однако Диего Симеоне выкручивается как может: за основную команду уже дебютировали три форварда из дубля, также игровое время получает новичок Сапоньич... "Валенсия" переживает трудное время из-за травм ведущих футболистов, однако Алььберт Селадес выкручивается как может: позиции с кадровым дефицитом закрывают непрофильные футболисты. И только "Барса", которая потеряла одного ведущего нападающего, а второй, который травмировался, вообще-то и не был железно основным, пошла Ла Лигой с протянутой рукой. И с требованием особого к себе отношения.

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Эксклюзивно для "Барсы" продлили трансферное окно, но со своими пятнадцатью - восемнадцатью миллионами евро, которые руководство клуба наскребло на нового нападающего, заполучить кого-то стоящего не удалось. "Валенсия", "Реал Сосьедад" и "Бетис" отфутболили каталонцев, ткнув им в лицо клаусулы Родриго, Виллиана Жозе и Лорена Морона. Однако слабый "Леганес" опираться не смог, потому что просто не просчитал ситуацию. Продав своего основного нападающего Эн-Несири в "Севилью", "пепинерос" удовлетворили финансовые аппетиты и планировали бороться за выживание в том числе с Мартином Брайтвайтом. Однако на горизонте появилась "Барселона" со своим эксклюзивным правом на покупку и восемнадцатью миллионами евро, которые "Леганес" не сможет потратить на покупку футболиста взамен Брайтвайту. Вот такие реалии испанского футбола.

"Наш клуб не собирался вести переговоры и всегда ссылался на пункт об отступных. Ранее мы обращались к руководству Ла Лиги и Федерации футбола, после чего нам ответили, что не считают нужным обсуждать событие, которое еще не состоялась. И вот теперь все произошло, а нам нанесен огромный ущерб. Мы не можем принять ситуацию, когда клуб, который столкнулся с кадровыми трудностями, может в одностороннем порядке выдернуть игрока в другой клуб. Мы поняли бы, если бы подобное происходило по взаимной договоренности между клубами, но текущее состояние дел противоречит принципам равенства между клубами. Поэтому мы намерены стрелять из всех орудий, защищая свои права".

Мартин Ортега, гендиректор "Леганес"

Однако недоволен не только "Леганес". "Барсу" в прессе распинали за такое поведение, за искусственно выпрошенные для себя привилегии, поэтому за игрой каталонцев против "Эйбара" общественность будет следить с максимальной тщательностью относительно фаворита. Мартин уже может играть против "оружейников", хотя далеко не факт, что Кике Сетьен сразу бросит в бой новичка. Ведь "Эйбар" – не та команда, в матче с которой стоит экспериментировать.

Баски ненамного опережают зону вылета, однако этот факт лишь дополнительно мотивирует и задевает самолюбие по-спортивному хитрого Мендилибара. Не смущает его и тот факт, что в двух матчах против претендентов на чемпионство в первом круге его команда безапеляционно капитулировала – 0:3 и 0:4 против "Барсы" и "Реала" соответственно. Зато "оружейники" в этом сезоне побеждали "Атлетико" и именно этот поединок подопечные Мендилибара возьмут себе за образец.

"Барселона" этот матч должна провести на волне приподнятого настроения, ведь следующий поединок – это Эль-Класико и если каталонцы переигрывают "Эйбар", то уже в следующем туре, если не в этом, получит возможность вернуть себе лидерство Ла Лиги. Отступать некуда, хотя и силы распылять не нужно, потому как "Наполи" готовится принять "Барсу" в матче Лиги чемпионов со спортивной злостью. Испытания для Кике Сетьена – в таком графике он уже работал, когда вывел "Бетис" в плей-офф ЛЕ, но груз ответственности и требований тогда был значительно легче.

Кроме Усмана Дембеле и Луиса Суареса, потерей "Барселоны" является травмированный Хорди Альба, "Эйбару" не помогут Энрике Гарсия, Иван Рамис и Серхио Альварес.

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.

Ставка : с учетом того, как "Эйбар" сыграл против "Барселоны" и "Реала" в первом круге, и как вообще команда выглядит в этом чемпионате, за счастье будет не проиграть с разгромным счетом. Для этого надо забить, шансы на что, учитывая, что Кике Сетьен в этом чемпионата "насухо" отыграл лишь против "Гранады", будут. Обе забьют – рабочая ставка.