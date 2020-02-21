Сетьен: Брайтвайт сможет помочь Барселоне, мы верим в него

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал подписание Мартина Брайтвайта из "Леганеса".

"Мы внимательно изучали его некоторое время. Он - настоящий форвард и может сыграть на нескольких позициях. Мы верим в него и верим, что он сможет помочь нашей команде.

Может ли он стать игроком основы? Шансы есть, однако сейчас говорить о таком преждевременно", - цитирует испанского тренера Mundo Deportivo.

Уже завтра форвард сможет дебютировать в игре с "Эйбаром" - Мартин попал в заявку.