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Сетьен: Брайтвайт сможет помочь Барселоне, мы верим в него

Испания
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Сейчас в такое верится с трудом

Сетьен: Брайтвайт сможет помочь Барселоне, мы верим в него
UA-Футбол
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал подписание Мартина Брайтвайта из "Леганеса".

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"Мы внимательно изучали его некоторое время. Он - настоящий форвард и может сыграть на нескольких позициях. Мы верим в него и верим, что он сможет помочь нашей команде.

Может ли он стать игроком основы? Шансы есть, однако сейчас говорить о таком преждевременно", - цитирует испанского тренера Mundo Deportivo.

Уже завтра форвард сможет дебютировать в игре с "Эйбаром" - Мартин попал в заявку.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт Кике Сетьен
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