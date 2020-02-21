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Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Леванте - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.02.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 25-й тур. Испания. Валенсия. "Сьютат де Валенися". 22.01.2020. 22:00. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес; видеотрансляция в Украине - "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

"Реал" позволил себе слишком многое в матче с "Сельтой". При огромном превосходстве мадридцы сыграли небрежно и позволили аутсайдеру забить два гола. Как итог – ничья, нивелировавшая преимущество над "Барсой" в три очка. Теперь "Реал" опережает конкурента всего на один балл и стоит перед необходимостью распределять силы еще и на Лигу чемпионов.

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Вообще, ближайшая неделя – это будет настоящее испытание на прочность и выносливость для Зинедина Зидана. После "Леванте" мадридцам предстоит сыграть с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, а затем – Эль-Класико, возможно, решающий матч в борьбе за чемпионство. И пока неизвестно, затмение, вызванное "Сельтой", было лишь временным, или же команду снова постиг кризис.

Поединок с "Леванте" может прояснить некоторые нюансы. "Лягушки" звезд с неба не хватают, но дома играют вполне прилично. Единственная победа в четырех последних турах пришлась как раз на единый домашний матч; здесь устраивали взбучку "Барселоне" и "Вильярреалу", а прошлый чемпионат завершили ничьей 2:2 на своем поле с "Атлетико".

В пяти последних матчах против "Реала" к "Леванте" одна победа, две ничьих и два поражения. В последних шести матчах "лягушата" обязательно забивают мадридцам голы. Ни одно из последних трех поражений от "Реала" не было с разгромным счетом, поэтому есть основания рассчитывать на плотный бой и в отчетном поединке. На плотный бой с голами.

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У "Реала" восстановился Эден Азар – очень вовремя для мадридцев. Он уже успел отличиться результативным действием после возвращени, заработав пенальти в игре с "Сельтой". Мариано Диас и Марко Асенсио травмированы, но это не беспокоит Зидана. У "Леванте" вне игры - Неманья Радоя, Иван Лопес, Эрнани. Не катастрофичные потери.

Леванте - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании - изображение 2

Прогноз. Победа "Реала" 2:1.

Ставка: прогнозируем, традиционно для этого противостояния, футбол с нервами и голами в обе стороны. Вполне вероятно, что "Реалу" даже придется устраивать финальный штурм, поэтому есть смысл взять на вооружение ставку с победным голом в заключительные 15 минут матча.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия) Прогнозы
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Комментарии (1)
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Algrab (Костопiль)
21.02.2020 в 22:14
Перемога Реалу 2-1.
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