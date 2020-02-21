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Очередной игрок Атлетико пополнил лазарет - французский полузащитник травмировал бедро

Испания
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Сроки восстановления пока что неизвестны

Очередной игрок Атлетико пополнил лазарет - французский полузащитник травмировал бедро
UA-Футбол
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Французский полузащитник Тома Лемар угодил в лазарет. Об этом сообщает официальный сайт мадридского "Атлетико".

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В игре против "Ливерпуля" он травмировал бедро. Он провел на поле 45 минут, а после этого был заменен. Сроки его восстановления станут известны немного позже.

Не сказать, что данная потеря может сильно отразиться на "Атлетико". В этом сезоне, проведя 24 матча, Лемар не совершил ни одного результативного действия.

Ранее сообщалось, что форвард "Атлетико" близок к своему возвращению на поле.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Тома Лемар
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