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Очередной игрок Атлетико пополнил лазарет - французский полузащитник травмировал бедро
Сроки восстановления пока что неизвестны
Французский полузащитник Тома Лемар угодил в лазарет. Об этом сообщает официальный сайт мадридского "Атлетико".
В игре против "Ливерпуля" он травмировал бедро. Он провел на поле 45 минут, а после этого был заменен. Сроки его восстановления станут известны немного позже.
Не сказать, что данная потеря может сильно отразиться на "Атлетико". В этом сезоне, проведя 24 матча, Лемар не совершил ни одного результативного действия.
Ранее сообщалось, что форвард "Атлетико" близок к своему возвращению на поле.
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