Примера. 25-й тур. Бетис и Мальорка открыли тур перестрелкой

"Мальорка" впервые в сезоне на выезде забила больше двух голов за матч. Однако это не помогло островитянам одержать первую в сезоне гостевую победу. "Мальорка" дважды вела в счете, но во втором тайме вынуждена была догонять.

Дважды "Мальорка" пропустила с пенальти, а вот третий гол авторства Хоакина – это классная индивидуальная работа соперника. И, соответственно, плохие действия гостей в обороне. Значительно лучше получалось в атаке. Гол Кучо Эрнандеса – почти шедевр, гол Будимира – после удара с разворота и быстрой комбинации, при которой имела место передача пяткой, гол Кубо – достойный ответ на индивидуальную работу Хоакина.

Матч, который может стать украшением тура.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Мальорка" 3:3

Голы: Серхио Каналес 19 (пен.), Набиль Фекир 35 (пен.), Хоакин Санчес 48 - Хуан Эрнандес 16, Анте Будимир 27, Такефуса Кубо 70

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Хоакин Санчес (Кристиан Тельо 78), Набиль Фекир, Вилльям Карвалью (Карлос Аленья 73), Алекс Морено, Лоренсо Морон, Андрес Гуардадо (Рауль Гарсия 87), Айсса Манди, Эмерсон, Марк Бартра

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо (Александар Седлар 82), Сальва Севилья, Иддрису Мохаммед (Жуниор Лаго 68), Дани Родригес, Леонардо Кутрис (Фран Гамес 31), Антонио Райльо, Анте Будимир, Мартин Вальент, Такефуса Кубо, Хуан Эрнандес

Предупреждения: Марк Бартра 68, Карлос Аленья 90+4 - Фран Гамес 58