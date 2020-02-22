Барселона готова поспорить с Челси за Онана

"Барселона" заинтересована в подписании голкипера "Аякса" Андре Онана, сообщает Diario Sport.

Тренерский штаб клуба недоволен выступлениями Нето как второго вратаря и поэтому обратила внимание на 23-летнего камерунца.

По информации источника, президент "Барсы" Жозеп Бартомеу даже общался с Онана на церемонии вручения "Золотого мяча" по поводу потенциального перехода.

Однако фаворитом на трансфер голкипера остаётся "Челси". Сообщалось, что Онана уше принял решение перейти в лондонский клуб летом.

Напомним, Онана был в системе молодежных команд "Барселоны" в период с 2010 по 2015 год.