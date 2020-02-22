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Барселона - Эйбар. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Барселона - Эйбар: смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Эйбар. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" всего на одно очко уступает "Реалу" в турнирной таблице, поэтому по итогам любого тура может вернуть себе лидерство. На такой сценарий Кике Сетьен рассчитывает и в 25-м туре, в котором его команда сыграет против аутсайдера "Эйбара".

Матч начнется 22-го февраля 2020-го года в 17:00. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая текстовая онлайн LIVE трансляция >>>. Со всеми нюансами поединка можно ознакомиться в анонсе матча от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир матча 25-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Эйбар" благодаря сигналу MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Эйбар
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