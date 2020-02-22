Барселона - Эйбар. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" всего на одно очко уступает "Реалу" в турнирной таблице, поэтому по итогам любого тура может вернуть себе лидерство. На такой сценарий Кике Сетьен рассчитывает и в 25-м туре, в котором его команда сыграет против аутсайдера "Эйбара".

Матч начнется 22-го февраля 2020-го года в 17:00. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая текстовая онлайн LIVE трансляция >>>. Со всеми нюансами поединка можно ознакомиться в анонсе матча от Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир матча 25-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Эйбар" благодаря сигналу MEGOGO.

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