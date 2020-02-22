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Леванте - Реал. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Леванте - Реал: смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.02.2020, Ла Лига на UA-Футбол

Леванте - Реал. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

Уже на следующей неделе "Реал" начнет борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, но перед этим мадридцы попытаются отстоять лидерство в Ла Лиге. Для этого им нужно победить на чужом поле "Леванте". Матч состоится 22-го февраля 2020-го года в 22:00 в Валенсии. Текстовую онлайн прямую трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйон >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 25-го тура Ла Лиги "Леванте" - "Реал". Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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