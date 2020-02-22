Леванте - Реал. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

Уже на следующей неделе "Реал" начнет борьбу в плей-офф Лиги чемпионов, но перед этим мадридцы попытаются отстоять лидерство в Ла Лиге. Для этого им нужно победить на чужом поле "Леванте". Матч состоится 22-го февраля 2020-го года в 22:00 в Валенсии. Текстовую онлайн прямую трансляцию проведет матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз поединка – от Игоря Семйон >>>.

Здесь же смотрим прямую онлайн видеотрансляцию матча 25-го тура Ла Лиги "Леванте" - "Реал". Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

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