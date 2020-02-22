Экс-тренер Цзянсу Сунин: Трансфер Бэйла был готов на 90 процентов, но потом Реал передумал

Бывший главный тренер китайского клуба "Цзянсу Сунин" Космин Олэрою рассказал о срыве трансфера вингера "Реала" Гарета Бэйла прошлым летом.

"Сделка была близка к завершению. Клуб договорился с его агентом, агент был здесь. Мы договорились с "Реалом", но потом – не знаю, что произошло, они крупно проиграли в нескольких товарищеских матчах – они передумали.

Сначала они сказали, что отпустят Бэйла, и нам нужно будет платить ему зарплату, но потом они внезапно сказали: "Нет, за трансфер придется заплатить". А оплачивать и трансфер, и зарплату означало бы серьезно выбиться из бюджета, поэтому мы занялись поисками других игроков.

Я знаю, что вечером все было готово на 90 процентов, а утром все изменилось. "Реал" все поменял, не мы", – цитирует Олэрою The National.