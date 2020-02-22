Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. 25-й тур. Сельта в меньшинстве наносит поражение Леганесу
Завтра еще пять матчей
Виго. Стадион "Балаидос"
"Сельта" - "Леганес" 1:0
Гол: Яго Аспас 62
"Сельта": Рубен, Уго Мальо, Нестор Араухо, Окай Йокушлу, Денис Суарес (Джозеф Айду 78), Фёдор Смолов (Франсиско Пейнадо 65), Яго Аспас (Сантьяго Мина 83), Рафинья Алькантара, Филип Брадарич, Лукас Оласа, Жейсон Мурильо
"Леганес": Хуан Сориано, Кеннет Омеруо, Колинс Авазем, Унаи Бустинса (Брайан Хиль 67), Хонатан Сильва (Рожер Ассале 55), Ресио, Гидо Каррильо, Хавьер Эрасо (Оскар Арнаис 46), Рубен Перес, Димитриос Сиовас, Кевин Родригес
Предупреждения: Денис Суарес 26, Жейсон Мурильо 31 - Хонатан Сильва 14, Димитриос Сиовас 24, Оскар Арнаис 64
Удаление: Филип Брадарич 21