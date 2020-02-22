В Ла Лиге собираются отменить "правило Брайтвейта" по просьбе ФИФА

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что ФИФА давно просила Ла Лигу убрать правило, согласно которому команды могут получить право выйти на рынок за пределами трансферного окна и подписать футболиста в случае серьезной травмы кого-то из футболистов клуба.

"Нужно объяснить, что происходит. В 2016 году Федерация попросила Национальный спортивный совет убрать это правило. Но оно осталось в силе, потому что этому воспротивилась Ла Лига.

Мы намерены подать петицию, чтобы это правило таки убрали. Надеемся, Ла Лига не будет против. Это нечестно. Нас попросила ФИФА, поэтому мы подали запрос об устранении этого правила", — цитирует Рубиалеса Marca.