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В Ла Лиге собираются отменить "правило Брайтвейта" по просьбе ФИФА

Испания
(1 голосов)

В федерации футбола Испании считают это правило нечестным

В Ла Лиге собираются отменить "правило Брайтвейта" по просьбе ФИФА
Новина українською

Глава Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что ФИФА давно просила Ла Лигу убрать правило, согласно которому команды могут получить право выйти на рынок за пределами трансферного окна и подписать футболиста в случае серьезной травмы кого-то из футболистов клуба.

"Нужно объяснить, что происходит. В 2016 году Федерация попросила Национальный спортивный совет убрать это правило. Но оно осталось в силе, потому что этому воспротивилась Ла Лига.

Мы намерены подать петицию, чтобы это правило таки убрали. Надеемся, Ла Лига не будет против. Это нечестно. Нас попросила ФИФА, поэтому мы подали запрос об устранении этого правила", — цитирует Рубиалеса Marca.

Ранее согласно этому правилу "Барселона" приобрела Мартина Брайтвейта, сославшись на серьёзную травму Усмана Дембеле.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (1)
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Рыдал (Мадрид) (Madrid )
22.02.2020 в 16:03
А шо такое? Мадридские питушки плак плак?
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