Месси забивает не менее 20 голов 12-й сезон подряд

В рамках 25-го Ла Лиги "Барселона" принимает "Эйбар".

Хет-трик в первом тайме оформил капитан каталонцев Лионель Месси. Аргентинский форвард отличился забитыми мячами на 14-й, 37-й и 40-й минутах матча. Благодаря этим голам Лео достиг отметки в 22 гола в этом сезоне.

Таким образом, 32-летний Лионель уже 12-й сезон подряд забивает не менее 20 голов.