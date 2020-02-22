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Месси забивает не менее 20 голов 12-й сезон подряд

Испания
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Аргентинец оформил хет-трик в матче с "Эйбаром"

Месси забивает не менее 20 голов 12-й сезон подряд
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В рамках 25-го Ла Лиги "Барселона" принимает "Эйбар".

Хет-трик в первом тайме оформил капитан каталонцев Лионель Месси. Аргентинский форвард отличился забитыми мячами на 14-й, 37-й и 40-й минутах матча. Благодаря этим голам Лео достиг отметки в 22 гола в этом сезоне.

Таким образом, 32-летний Лионель уже 12-й сезон подряд забивает не менее 20 голов.

Месси забивает не менее 20 голов 12-й сезон подряд - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Барселона
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Источник:
Squawka
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