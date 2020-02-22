Испания
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Месси забивает не менее 20 голов 12-й сезон подряд
Аргентинец оформил хет-трик в матче с "Эйбаром"
В рамках 25-го Ла Лиги "Барселона" принимает "Эйбар".
Хет-трик в первом тайме оформил капитан каталонцев Лионель Месси. Аргентинский форвард отличился забитыми мячами на 14-й, 37-й и 40-й минутах матча. Благодаря этим голам Лео достиг отметки в 22 гола в этом сезоне.
Таким образом, 32-летний Лионель уже 12-й сезон подряд забивает не менее 20 голов.
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Источник:Squawka
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