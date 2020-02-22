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Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех

Испания
(6 голосов)

Лео закрыл игру еще в первом тайме

Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эйбар" еще никогда не побеждал "Барсу" и сегодняшний поединок не стал исключением. Более того, каталонцы продолжили традицию, по которой на "Камп Ноу" забивают "оружейникам" не менее трех голов. Несмотря на негатив, льющийся на "Барселону" за пределами футбольного поля, на зеленом прямоугольнике ситуация не выходит из-под контроля.

Ведь есть Лионель Месси. Аргентинец находит способы выплеснуть свою злость то результативными передачами, то голами. В предыдущих поединках много ассистировал, сегодня – забивал. Хет-трик оформил уже до перерыва, потом добавил еще один мяч.

Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех - изображение 1

Однако надо сказать о том, что активнее матч начал "Эйбар". Удар Эскаланте заставил тер Штегена сделать сейв, а гол, забитый гостями из офсайда, на мгновение повысил градус напряжения на трибунах. Впрочем, дальше уже условия диктовала "Барселона".

Точнее, Лионель Месси. Первый его гол – следствие выдающейся индивидуальной работы. Лео проскользнул сквозь центр защиты соперника и элегантно протолкнул мяч мимо голкипера. Уже после этого включились и партнеры, однако ни Гризманн, ни Артуро Видаль забить не смогли (хотя моменты были выгодные). А вот Месси делал это с удовольствием. После трехходовки Бускетс-Видаль-Месси аргентинец снова положил корпус, на скорости прошел к воротам и пробил мимо вратаря.

Третий его гол – уже не следствие индивидуальных действий, а следствие ошибки защитников "Эйбара" и счастливого стечения обстоятельств. Перехватив мяч перед штрафной, Месси не стал пробивать из свободной зоны, а откатил под удар Гризманну. Но француз медлил и позволил вмешаться Альваро Техеро. Однако защитник акцентировано не сыграл, а только наугад проткнул мяч туда, где караулил Месси. Лионель не мог не попасть по пустым воротам.

Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех - изображение 2

В конце тайма "Барселона" еще на пенальти претендовала, но фол Дмитровича против Гризманна произошел после передачи в офсайд. От этого Мендилибару легче не стало, ибо и 0:3 его изрядно разозлили.

Разозлили, но не выбили из колеи. Тренер внес необходимые коррективы, и во втором тайме его команда играла с достоинством – создала немало моментов, легко проходила центр поля и до поры до времени сдерживала соперника защитой. Лишь в начале тайма были шансы у "Барселоны", когда Семеду "перехватил" супер-пас Месси на Гризманна, а Ракитич проиграл свою дуэль один на один. Моменты были и без участия Месси, но реализация хромала на обе ноги. У всех, кроме Лионеля.

Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех - изображение 3

Впоследствии возникали проблемы и у защитников "Барсы". Например, Анхель Хосе опасно бил с прицелом в угол, заставив тер Штегена делать сейв, Такаси Инуи легко прорезал фланг каталонцев, а также Фабиан Орельяна попытался заявить о себе, хотя и смирился с тем, что матч провальный для него.

Были голы Юмтити и Артуро Видаля из офсайда, но зажигал в этот вечер Лионель Месси. Когда Брайтвайт принял длинную передачу, поработал на левом краю штрафной зоны и прострелил, голкипер отбил мяч прямо на ногу Месси – второй гол из четырех Лионель забил в пустые ворота. На этом бы завершить, однако в бенефис Лео вмешался Артур Рамос, добил мяч после сейва голкипера, который был вынужденной мерой противодействия игре активного новичка Брайтвайта. 5:0. Кике Сетьен улыбался на тренерской скамье и имел на это право. Его команда была на высоте.

Но большей проверкой, чем "Эйбар", будут для "Барселоны" два следующих поединка.

Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех - изображение 4

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Эйбар" 5:0
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 87, Артур Рамос 89

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике (Самуэль Юмтити 68), Иван Ракитич, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Френки де Йонг 59), Артур Рамос, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 72), Артуро Видаль, Эктор Фирпо

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна, Эстебан Бургос, Гонсало Эскаланте, Такаси Инуи (Пабло де Бласис 66), Серхи Энрич (Кике Гонсалес 66), Эду Экспозито (Себастьян Кристофоро 83), Папа Кули Диоп, Хосе Анхель, Анайц Арбилья, Альваро Техеро

Предупреждения: Гонсало Эскаланте 64, Папа Кули Диоп 85

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Эйбар
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Комментарии (28)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
22.02.2020 в 20:10
Ахахсхсхсхсххсхсхсхсхахахахахаххаах кажется сейчас кто-то отправится в бан)))))
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+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
22.02.2020 в 20:57
Алекс, ну как там погода в Шарлотте?
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0
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
22.02.2020 в 21:08
МовчитьВін в дєрьмі втопився, що ти в анонсі Леванте - Реал наваляв
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0
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
22.02.2020 в 20:23
Тренувальний матч! Наче б то й 5:0 і супер повністю переграний. Але попахує невпевненостю атаки із чрєсєл Барселони з Контолони ПС: Мессі це не стосується
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
22.02.2020 в 20:18
Коменти барсодрочерів- помийна яма.
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+1
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
22.02.2020 в 20:00
ГАНЬБА! Знов перемога пішки Цікаво на скільки Мессі більше кілометра у першому таймі на гол "набродив" Мабуть то все тренер гостей наКАР-КАРкав, заявивши, що Ліонель знає коли потрібно пробігтися. Проте не забуваємо, що попереду більш складні матчі, а якісь гравці не добігають, допрацьовують та НЕ ЗАБИВАЮТЬ!
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
22.02.2020 в 19:45
"Никогда не выигрывали у Барселоны, не стоить и начинать",- так сказал бы тренер Эйбара, если бы знал перлы Черномырдина. У соперников хорошее настроение, у их болельщиков тоже. Не будем его портить. Всем удачи.
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+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
22.02.2020 в 20:55
"Хотели, как лучше, а получилось, как всегда" - ещё и так мог бы сказать тренер Эйбара, если бы знал перлы Черномырдина.
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+1
-1
Barcelona forever
22.02.2020 в 19:36
Эй сепаратюга костопольская ты где? Язык к попе прилип, нечего родить?
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+3
-2
Barcelona forever
22.02.2020 в 19:28
Точно буду топить за Барсу. Отвечаю мадридским питушкам,описявшихся внизу ветки Месси забил больше топ-6 клубам АПЛ, чем форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн. 26 мячей в 33 играх.
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+4
-2
Algrab (Костопiль)
22.02.2020 в 20:23
дуріан, ти? Виписали?
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
22.02.2020 в 19:26
Очередной золотой шарик уже можно вручать, или ещё нужно подождать?
Ответить
+3
-4
Barcelona forever
22.02.2020 в 19:21
Тест
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+1
-1
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Loader (Днепр)
22.02.2020 в 19:26
Именно так. Я тоже хотел это указать. Но эти озабоченные слушают только свои мантры.
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+2
-1
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victor1306 (Мадрид)
22.02.2020 в 19:13
Бл.яяя, ну це кінь, той Мессі...
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
22.02.2020 в 19:13
Месси хорошо размялся перед Наполи. Но в Италии будет очень непросто... Посмотрим..
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+6
-1
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Барселиниус (землянин)
22.02.2020 в 19:09
Марти две голевые?.. Ну чё, пойдёт.. для первого раза.
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+3
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
22.02.2020 в 19:45
НІ! Обидва після відскоку... Але більше Гризмана на голи напрацював.
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+1
0
Buffyslayer96 (Sunnydail)
22.02.2020 в 20:58
Будет прогрессировать в Барсе
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.02.2020 в 19:03
ФК "Месси" - "Эйбар" 5-0
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+3
-2
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
22.02.2020 в 19:02
Готовьте очко мадридская питушня, к вам едет Барса
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+5
-6
Dimka26 (Чернигов)
22.02.2020 в 18:59
Вот так и набивается статистика голевая. Ничего нового.
Ответить
+3
-7
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
22.02.2020 в 19:01
Ответить
+5
-4
Sneg SD (Умань)
22.02.2020 в 19:13
100% на забивав всяким ейбарам по 4 голи, а потім дивишся на його статистику і офігіваєш, грав би він в Англії чи Італії хотів би я тоді його статистику побачити ...
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+2
-4
avatar
Loader (Днепр)
22.02.2020 в 19:24
Да хватит уже молиться на это. Какие-то вы сильно и постоянно озабоченные из-за его игры. Комплексы детские, что ли? Вон тот же Агуэро возит всех в Англии столько лет и все нормально. И Месси бы точно также это делал. Топ футболистам вообще пофиг, с кем играть.
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
22.02.2020 в 19:30
Возит всех в Англии - это очень громко сказано. Просто хороший нап в АПЛ. И не самый забивной. Ну и Месси такой же был бы. Приблизительно. Без божества и прочего лакшери, которое породили в Барсе. Забивал бы свои 15-20 голов за сезон и не более того.
+2
-2
Barcelona forever
22.02.2020 в 19:34
Откуда тебе умнику знать сколько он забивал бы в Англии. Иди на юх. Не нервируй
+3
-1
support (Kyiv)
22.02.2020 в 18:59
Изи катка
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+1
-3

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