Примера. 25-й тур. Барселона - Эйбар 5:0. Месси против всех

"Эйбар" еще никогда не побеждал "Барсу" и сегодняшний поединок не стал исключением. Более того, каталонцы продолжили традицию, по которой на "Камп Ноу" забивают "оружейникам" не менее трех голов. Несмотря на негатив, льющийся на "Барселону" за пределами футбольного поля, на зеленом прямоугольнике ситуация не выходит из-под контроля.

Ведь есть Лионель Месси. Аргентинец находит способы выплеснуть свою злость то результативными передачами, то голами. В предыдущих поединках много ассистировал, сегодня – забивал. Хет-трик оформил уже до перерыва, потом добавил еще один мяч.

Однако надо сказать о том, что активнее матч начал "Эйбар". Удар Эскаланте заставил тер Штегена сделать сейв, а гол, забитый гостями из офсайда, на мгновение повысил градус напряжения на трибунах. Впрочем, дальше уже условия диктовала "Барселона".

Точнее, Лионель Месси. Первый его гол – следствие выдающейся индивидуальной работы. Лео проскользнул сквозь центр защиты соперника и элегантно протолкнул мяч мимо голкипера. Уже после этого включились и партнеры, однако ни Гризманн, ни Артуро Видаль забить не смогли (хотя моменты были выгодные). А вот Месси делал это с удовольствием. После трехходовки Бускетс-Видаль-Месси аргентинец снова положил корпус, на скорости прошел к воротам и пробил мимо вратаря.

Третий его гол – уже не следствие индивидуальных действий, а следствие ошибки защитников "Эйбара" и счастливого стечения обстоятельств. Перехватив мяч перед штрафной, Месси не стал пробивать из свободной зоны, а откатил под удар Гризманну. Но француз медлил и позволил вмешаться Альваро Техеро. Однако защитник акцентировано не сыграл, а только наугад проткнул мяч туда, где караулил Месси. Лионель не мог не попасть по пустым воротам.

В конце тайма "Барселона" еще на пенальти претендовала, но фол Дмитровича против Гризманна произошел после передачи в офсайд. От этого Мендилибару легче не стало, ибо и 0:3 его изрядно разозлили.

Разозлили, но не выбили из колеи. Тренер внес необходимые коррективы, и во втором тайме его команда играла с достоинством – создала немало моментов, легко проходила центр поля и до поры до времени сдерживала соперника защитой. Лишь в начале тайма были шансы у "Барселоны", когда Семеду "перехватил" супер-пас Месси на Гризманна, а Ракитич проиграл свою дуэль один на один. Моменты были и без участия Месси, но реализация хромала на обе ноги. У всех, кроме Лионеля.

Впоследствии возникали проблемы и у защитников "Барсы". Например, Анхель Хосе опасно бил с прицелом в угол, заставив тер Штегена делать сейв, Такаси Инуи легко прорезал фланг каталонцев, а также Фабиан Орельяна попытался заявить о себе, хотя и смирился с тем, что матч провальный для него.

Были голы Юмтити и Артуро Видаля из офсайда, но зажигал в этот вечер Лионель Месси. Когда Брайтвайт принял длинную передачу, поработал на левом краю штрафной зоны и прострелил, голкипер отбил мяч прямо на ногу Месси – второй гол из четырех Лионель забил в пустые ворота. На этом бы завершить, однако в бенефис Лео вмешался Артур Рамос, добил мяч после сейва голкипера, который был вынужденной мерой противодействия игре активного новичка Брайтвайта. 5:0. Кике Сетьен улыбался на тренерской скамье и имел на это право. Его команда была на высоте.

Но большей проверкой, чем "Эйбар", будут для "Барселоны" два следующих поединка.

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эйбар" 5:0

Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 87, Артур Рамос 89

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике (Самуэль Юмтити 68), Иван Ракитич, Клеман Лангле, Серхио Бускетс (Френки де Йонг 59), Артур Рамос, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Мартин Брайтвайт 72), Артуро Видаль, Эктор Фирпо

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна, Эстебан Бургос, Гонсало Эскаланте, Такаси Инуи (Пабло де Бласис 66), Серхи Энрич (Кике Гонсалес 66), Эду Экспозито (Себастьян Кристофоро 83), Папа Кули Диоп, Хосе Анхель, Анайц Арбилья, Альваро Техеро

Предупреждения: Гонсало Эскаланте 64, Папа Кули Диоп 85