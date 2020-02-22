Театр одного актера. Барселона - Эйбар 5:0. Обзор матча и видео голов

"Барселона" не идеально сыграла в обороне в матче против "Эйбара", однако говорить о том, что поединок был проблемным, тоже нет оснований. Если бы каталонцы лучше реализовывали свои моменты – было бы еще легче.

Потому как получилось, что только Лионель Месси отрывался и за себя, и за своих партнеров. В активе аргентинца – покер, еще один гол в конце поединка забил Артур Рамос. Неплохо вошел в игру и новичок Мартин Брайтвайт. Обо всем этом смотрите в видеообзоре матча 25-го тура Ла Лиги "Реал" - "Эйбар".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эйбар" 5:0

Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 87, Артур Рамос 89