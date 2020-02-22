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Театр одного актера. Барселона - Эйбар 5:0. Обзор матча и видео голов

Испания
(2 голосов)

Барселона - Эйбар ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Театр одного актера. Барселона - Эйбар 5:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" не идеально сыграла в обороне в матче против "Эйбара", однако говорить о том, что поединок был проблемным, тоже нет оснований. Если бы каталонцы лучше реализовывали свои моменты – было бы еще легче.

Потому как получилось, что только Лионель Месси отрывался и за себя, и за своих партнеров. В активе аргентинца – покер, еще один гол в конце поединка забил Артур Рамос. Неплохо вошел в игру и новичок Мартин Брайтвайт. Обо всем этом смотрите в видеообзоре матча 25-го тура Ла Лиги "Реал" - "Эйбар".

Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Эйбар" 5:0
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 87, Артур Рамос 89

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Эйбар
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(2 голосов)
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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
22.02.2020 в 22:52
теарт одног "теплчиного" актера ))) вот как точно будет )) играет в одном чемпе команде где все под него )) забивает 90% голов с подноса!!
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