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Театр одного актера. Барселона - Эйбар 5:0. Обзор матча и видео голов
Барселона - Эйбар ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" не идеально сыграла в обороне в матче против "Эйбара", однако говорить о том, что поединок был проблемным, тоже нет оснований. Если бы каталонцы лучше реализовывали свои моменты – было бы еще легче.
Потому как получилось, что только Лионель Месси отрывался и за себя, и за своих партнеров. В активе аргентинца – покер, еще один гол в конце поединка забил Артур Рамос. Неплохо вошел в игру и новичок Мартин Брайтвайт. Обо всем этом смотрите в видеообзоре матча 25-го тура Ла Лиги "Реал" - "Эйбар".
Барселона. Стадион "Камп Ноу"
"Барселона" - "Эйбар" 5:0
Голы: Лионель Месси 14, Лионель Месси 37, Лионель Месси 40, Лионель Месси 87, Артур Рамос 89