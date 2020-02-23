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Как сесть в лужу. Леванте - Реал 1:0. Обзор матча и видео гола

Испания
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Леванте - Реал ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 22.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Как сесть в лужу. Леванте - Реал 1:0. Обзор матча и видео гола
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" имел прекрасные шансы подойти к Эль-Класико в качестве лидера турнирной таблицы. Однако упустил их с размахом. Сначала в домашнем поединке отдал "Сельте" ничью, а затем, уже на выезде, и вообще проиграл другому аутсайдеру – "Леванте".

Итак, "Барсу" на "Бернабеу" мадридцы примут с отставанием в два очка. Но перед тем будет матч Лиги чемпионов, который рискует для "Реала" с такой игрой обернуться провалом. Ждем. А пока смотрим видеообзор матча "Леванте" - "Реал".

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"
"Леванте" - "Реал" 1:0
Гол: Хосе Моралес 79

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Леванте (Валенсия)
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