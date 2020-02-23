Как сесть в лужу. Леванте - Реал 1:0. Обзор матча и видео гола

"Реал" имел прекрасные шансы подойти к Эль-Класико в качестве лидера турнирной таблицы. Однако упустил их с размахом. Сначала в домашнем поединке отдал "Сельте" ничью, а затем, уже на выезде, и вообще проиграл другому аутсайдеру – "Леванте".

Итак, "Барсу" на "Бернабеу" мадридцы примут с отставанием в два очка. Но перед тем будет матч Лиги чемпионов, который рискует для "Реала" с такой игрой обернуться провалом. Ждем. А пока смотрим видеообзор матча "Леванте" - "Реал".

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Реал" 1:0

Гол: Хосе Моралес 79