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Азар пропустит два месяца из-за трещины в ноге

Испания
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Эдена продолжают преследовать проблемы со здоровьем

Азар пропустит два месяца из-за трещины в ноге
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Вингер "Реала" Эден Азар получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леванте" (0:1).

Сегодня бельгиец прошёл медобследование, которое выявило у него трещину в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. По информации As, Азар пропустит около двух месяцев.

Напомним, Азар лишь недавно восстановился после травмы, из-за которой отсутствовал с ноября.

Всего из-за различных повреждений Эден в этом сезоне пропустил 97 дней (20 матчей).

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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