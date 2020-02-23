Испания
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Азар пропустит два месяца из-за трещины в ноге
Эдена продолжают преследовать проблемы со здоровьем
Вингер "Реала" Эден Азар получил травму в матче 25-го тура Ла Лиги с "Леванте" (0:1).
Сегодня бельгиец прошёл медобследование, которое выявило у него трещину в дистальной части малоберцовой кости правой ноги. По информации As, Азар пропустит около двух месяцев.
Напомним, Азар лишь недавно восстановился после травмы, из-за которой отсутствовал с ноября.
Всего из-за различных повреждений Эден в этом сезоне пропустил 97 дней (20 матчей).
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