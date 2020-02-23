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Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели

Испания
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Универсал повредил подколенное сухожилие

Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели
Новина українською

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто получил травму во время тренировки.

28-летний испанец травмировал подколенное сухожилие и может пропустить 3-4 недели, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Таким образом Роберто пропустит важные поединки против "Наполи" (25 февраля) и "Реала" (1 марта).

В нынешнем сезоне Серхи Роберто провел за "Барселону" 22 игры в Ла Лиге.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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