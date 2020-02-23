Испания
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Серхи Роберто выбыл на 3-4 недели
Универсал повредил подколенное сухожилие
Защитник "Барселоны" Серхи Роберто получил травму во время тренировки.
28-летний испанец травмировал подколенное сухожилие и может пропустить 3-4 недели, сообщает официальный сайт "блаугранас".
Таким образом Роберто пропустит важные поединки против "Наполи" (25 февраля) и "Реала" (1 марта).
В нынешнем сезоне Серхи Роберто провел за "Барселону" 22 игры в Ла Лиге.
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