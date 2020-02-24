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Родриго удалили после бурного празднования гола перед вратарем – он не сыграет в Эль-Класико

Испания
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Но тут не все так просто…

Родриго удалили после бурного празднования гола перед вратарем – он не сыграет в Эль-Класико
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Полузащитник "Реала" Родриго получил красную карточку в матче третьего дивизиона Испании с "Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" (2:0). На 87-й минуте 19-летний бразилец забил гол после сольного прохода с центра поля, запустив мяч мимо вратаря Ируреты.

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К футболисту подбежал голкипер и что-то сказал Родриго, после чего игрок "сливочных" стал бурно праздновать гол прямо перед лицом вратаря. Как итог: вторая желтая карточка и удаление. В начале эпизода видно, что игрок соперника лежал на газоне – вполне возможно, что это и стало причиной такой реакции Ируреты.

По информации Marca со ссылкой на регламент, Родриго пропустит ближайший матч "Реала" в Ла Лиге, а именно Эль Класико против "Барселоны", которое состоится 1 марта на "Сантьяго Бернабеу".

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В статье: Родриго Реал (Мадрид)
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