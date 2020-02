Родриго удалили после бурного празднования гола перед вратарем – он не сыграет в Эль-Класико

Полузащитник "Реала" Родриго получил красную карточку в матче третьего дивизиона Испании с "Сан-Себастьян-де-лос-Рейес" (2:0). На 87-й минуте 19-летний бразилец забил гол после сольного прохода с центра поля, запустив мяч мимо вратаря Ируреты.

К футболисту подбежал голкипер и что-то сказал Родриго, после чего игрок "сливочных" стал бурно праздновать гол прямо перед лицом вратаря. Как итог: вторая желтая карточка и удаление. В начале эпизода видно, что игрок соперника лежал на газоне – вполне возможно, что это и стало причиной такой реакции Ируреты.

Banned for El Clasico to piss off a keeper in a reserve game. Have to admire the commitment to shithousery from Rodrygo pic.twitter.com/T6Mip9KDrt