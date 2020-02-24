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Роберто Мартинес: Я очень расстроен, что Азар пропустит как минимум три месяца
Игрок должен восстановиться к ЧЕ
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о сроках восстановления нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.
"У нас отлично налажен контакт с медицинским штабом "Реала", и мы беспокоимся об Эдене. Жаль, что это произошло прямо перед важным матчем с "Манчестер Сити". Мы очень расстроены, потому что травма оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой игрок, как Азар, должен всегда быть на поле", — приводит слова Мартинеса Sport.es.
Напомним, 12 июня стартует чемпионат Европы – 2020, на котором сборная Бельгии сыграет в группе с командами России, Дании и Финляндии.