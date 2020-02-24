  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роберто Мартинес: Я очень расстроен, что Азар пропустит как минимум три месяца
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роберто Мартинес: Я очень расстроен, что Азар пропустит как минимум три месяца

Испания
(1 голосов)

Игрок должен восстановиться к ЧЕ

Роберто Мартинес: Я очень расстроен, что Азар пропустит как минимум три месяца
Новина українською

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о сроках восстановления нападающего мадридского "Реала" Эдена Азара.

"У нас отлично налажен контакт с медицинским штабом "Реала", и мы беспокоимся об Эдене. Жаль, что это произошло прямо перед важным матчем с "Манчестер Сити". Мы очень расстроены, потому что травма оставит его без футбола как минимум на три месяца. Такой игрок, как Азар, должен всегда быть на поле", — приводит слова Мартинеса Sport.es.

Напомним, 12 июня стартует чемпионат Европы – 2020, на котором сборная Бельгии сыграет в группе с командами России, Дании и Финляндии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Роберто Мартинес Реал (Мадрид) Национальная сборная Бельгии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ZeeZoo (Кривой Рог)
24.02.2020 в 15:29
Та да, на, жаль пацана, на
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...