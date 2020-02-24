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Матеу Лаос рассудит Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Матч состоится 1 марта

Матеу Лаос рассудит Эль-Класико
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Состоялось назначение судей на матч 26-го тура чемпионата Испании "Реала" и "Барселоны", сообщает Marca.

Главным арбитром назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Видеоарбитром будет Гонсалес Гонсалес.

Матч "Реал" — "Барселона" состоится 1 марта. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Барселона", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Реал" (53) — на 2-м месте. В первом круге каталонский и мадридский клубы сыграли вничью со счётом 0:0.

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В статье: Матеу Лаос Антонио Матеу Лаос
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.02.2020 в 19:16
Дариана нет , а значит напомнить всем правду придется мне - Матео Лаос и Гонсалес Гонсалес золотые призеры ЛаЛиги сезона 2016/2017 в составе Реала. Здесь не хватает еще одного из лучших плеймерков сливочных того сезона - Жиля Мансано!!! П.С. добавлю так же и от себя Уверен(надеюсь), что в этом матче судейство будет чистым! Спорные моменты, которых в таком матче не избежать, не будут ключевыми! А самое главное победит сильнейший (желательно Барселона) в честном поединке! И мы как люди обсудим футбол!!! А не вот это вот все как всегда....
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