Испания
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Матеу Лаос рассудит Эль-Класико
Матч состоится 1 марта
Состоялось назначение судей на матч 26-го тура чемпионата Испании "Реала" и "Барселоны", сообщает Marca.
Главным арбитром назначен Антонио Мигель Матеу Лаос. Видеоарбитром будет Гонсалес Гонсалес.
Матч "Реал" — "Барселона" состоится 1 марта. Встреча пройдёт в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
"Барселона", набрав 55 очков, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. "Реал" (53) — на 2-м месте. В первом круге каталонский и мадридский клубы сыграли вничью со счётом 0:0.
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Комментарии (1)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
24.02.2020 в 19:16
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