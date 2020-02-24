Матеу Лаос рассудит Эль-Класико

Дариана нет , а значит напомнить всем правду придется мне - Матео Лаос и Гонсалес Гонсалес золотые призеры ЛаЛиги сезона 2016/2017 в составе Реала. Здесь не хватает еще одного из лучших плеймерков сливочных того сезона - Жиля Мансано!!! П.С. добавлю так же и от себяУверен(надеюсь), что в этом матче судейство будет чистым! Спорные моменты, которых в таком матче не избежать, не будут ключевыми! А самое главное победит сильнейший (желательно Барселона) в честном поединке! И мы как люди обсудим футбол!!! А не вот это вот все как всегда....